Жириновский крайне обеспокоен здоровьем депутатов Госдумы

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил проверить в Госдуме эпидемиологическую обстановку, чтобы не подвергать депутатов опасности. Свою идею он озвучил в ходе заседания нижней палаты парламента, передает Агентство "Москва".

"В стране практически эпидемия гриппа. Может быть, нам пригласить специалиста, проверить, сколько носителей инфекции находится у нас в здании", – отметил депутат.

В качестве мер противодействия распространения инфекции он предложил сократить рабочие дни или изолировать заболевших.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве остается ниже эпидпорога, несмотря на прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости.

В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 64,5%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,16%. В Москве прививки против гриппа сделали более 7,5 миллиона человек.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что для профилактики гриппа и ОРВИ нужно не допускать присутствия в коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих.