Скворцова раскрыла секрет своих занятий фитнесом

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о своих занятиях спортом. В частности, она призналась, что бросила фитнес после полутора месяцев тренировок. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Скворцовой на международном форуме добровольцев.

"У меня есть абонемент на фитнес. Я для себя решила ходить, но, к сожалению, могу констатировать, что я ходила 1,5 месяца, потом у меня началась серия командировок без передыха, этот настрой несколько снизился", – призналась Скворцова.

Министр отметила, что много двигаться ей не позволяет работа. При этом Скворцова пообещала "заниматься в будущем регулярной физической активностью".

"Я тоже должна работать над собой. Обязуюсь, что к физической регулярной активности я обязательно вернусь", – подчеркнула Скворцова.

Она добавила, что для поддержания организма здоровым необходима большая стрессоустойчивость. Кроме того, не последнюю роль играет правильное питание.

"Человек должен немного есть, ровно столько, сколько ему нужно для нормальной жизнедеятельности, трудоспособности. Я предпочитаю очень простую пищу", – резюмировала министр.

Ранее Скворцова прокомментировала увольнение единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабенко. Министр здравоохранения России заявила, что все дети, нуждающиеся в трансплантации почек, получат лечение в полном объеме.