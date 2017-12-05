Эксперимент по маркировке табачной продукции в РФ пройдет в 2018 году

Фото: ТАСС/YAY/Vangelis Thomaidis
В России проведут эксперимент по маркировке табачной продукции с 15 января по 31 декабря 2018 года. В ходе эксперимента, в том числе, будут мониторить оборот табачной продукции.
Пилотный проект решили запустить, потому что 1 июля 2018 года в силу вступают нормы по предотвращению незаконной торговли табачной продукции, утвержденные законодательством РФ, сообщает РИА Новости.
Правительство РФ должно определить уполномоченный орган, который займется анализом информации по учету табачных изделий, перемещения их через таможенную или государственную границы РФ. Также необходимо будет анализировать их оптовую и розничную торговлю, оборот производственного оборудования, движение и распределение табачных изделий.
Эксперимент для участников будет добровольным. Правительство РФ согласилось с предложением ООО "Оператор-ЦРПТ" стать на безвозмездной основе оператором информационной системы, используемой для проведения эксперимента.
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