Путин позвонил Рахмону и обсудил с ним перспективы отношений РФ и Таджикистана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомалем Рахмоном. В ходе беседы глава российского государства поздравил коллегу с днем рождения и обсудил с ним состояние и перспективы двусторонних отношений, сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

"В начале беседы президент России уважаемый Владимир Путин тепло поздравил главу нашего государства с днем рождения и выразил свои добрые пожелания. Лидер нации с выражением признательности за теплые поздравления отметил, что его добрые слова и пожелания относит ко всему народу Таджикистана", − говорится на сайте лидера республики.

Представители пресс-службы отметили, что отношения двух государств основаны на принципах стратегического партнерства и союзничества.

Вместе с тем в тексте поздравительной телеграммы, которая была опубликована на сайте Кремля по случаю дня рождения Рахмона, Путин указал, что в ближайшие дни встретится с ним в Москве.

