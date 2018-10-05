Форма поиска по сайту

05 октября 2018

Россия готова присоединиться к европейской альтернативе SWIFT – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москва может присоединиться к независимой от Вашингтона платежной системе, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Прошла информация о создании такой системы евро-SWIFT для расчетов, которые будут осуществляться исключительно среди европейских банков, европейских финансовых институтов, в том числе за нефть, нефтепродукты и другие сырьевые товары", – отметил Силуанов.

По его мнению, европейцы уже задумались об этом. Он отметил готовность России присоединиться к подобным предложениям. Силуанов считает, что эта мера будет выходом и ответом на ограничения, которые вводят США по отношению к предприятиям и институтам, рассчитывающимся в долларах.

В августе сообщалось, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости создания в Евросоюзе независимого аналога системы передачи информации о платежах SWIFT.

