Путин анонсировал новую международную территорию опережающего развития в Приморье

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Первая международная территория опережающего развития (ТОР) появится в Приморском крае. Это анонсировал Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Большой интерес к нему проявляют китайские друзья, а также Белоруссия, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт", – сказал президент.

Путин уже поручил ГД и правительству РФ подготовить необходимые законопроекты для создания первых международных ТОР. Они, по его словам, предложили глобальные и более конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов, включая граждан дружественных стран.

Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиции России в мире, указал ранее лидер страны. В настоящее время развитие этого региона является главным приоритетом для РФ на весь текущий век.

