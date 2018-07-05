Володин объяснил публикацию данных о пенсиях депутатов

Фото: ТАСС/Фотослужба Госдумы РФ/Анна Исакова
Госудума РФ опубликовала данные о депутатских пенсиях в связи с недостоверными сообщениями СМИ о размере пенсионного обеспечения парламентариев, заявил спикер нижней палаты Вячеслава Володин.
Он отметил, что некоторые информационные ресурсы сообщили, что обеспечение парламентариев составляет сотни тысяч рублей, добавив, что это не правда.
Володин напомнил, что ранее начисление пенсии депутатам изменилось. "Сейчас начисление производится только по истечении срока полномочий депутата, то есть пяти лет. И было принято решение, что эта пенсия может быть начислена только по достижении 65-летнего возраста для мужчин и 63 лет для женщин-депутатов", – цитирует спикера РИА Новости. Тем, кто только избран депутатом, такое обеспечение не полагается.
Ранее Госдума опубликовала размер пенсий депутатов Госдумы, в зависимости от их парламентского стажа. За пять лет законотворческой деятельности депутаты получат не менее 46 тысяч рублей, а за 10 и более лет – от 63 тысяч рублей.
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