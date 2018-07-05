Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Владимир Путин присвоил первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру Юрию Борисову звания Героя России, сообщает ТАСС.
Таким образом, он ни подтвердил, ни опровергнул информацию о присвоении почетных званий.
Ранее сообщалось, что Путин закрытым указом присвоил звания Героя России Кириенко и Борисову. По данным СМИ, Кириенко присвоили высокое звание на развитие атомной отрасли. Борисов, предположительно, удостоился награды за достижения в оборонном секторе.
Сергей Кириенко – российский государственный и политический деятель. Должность замглавы администрации президента РФ он занимает с 5 октября 2016 года.
Юрий Борисов – российский государственный деятель. С 18 мая текущего года он занимает должность заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса.
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