Путин рассказал, когда россияне смогут более свободно ездить в другие страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россияне смогут более свободно посещать другие страны примерно с сентября 2021 года. В это время уровень иммунитета к новому коронавирусу у граждан достигнет примерно 60%. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он также выразил надежду, что европейские регуляторы признают российский препарат от COVID-19.
"Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские", – цитирует президента ТАСС.
Он также добавил, что европейские регуляторы должны признать, что люди, которые привиты российскими вакцинами, не отличаются от тех, кто сделал прививку препаратами Moderna или Pfizer.
Помимо этого, Владимир Путин отметил, что в ЕС задерживается регистрация российского препарата. Это, по мнению главы государства, происходит в коммерческих целях: выигрывается время, чтобы конкуренты компаний из России успели занять рынок
Ранее президент РФ поручил правительству до конца июня проработать вопрос организации платной вакцинации для иностранцев. По его словам, распространена практика, когда зарубежные бизнесмены и руководители крупных европейских компаний приезжают в Россию, чтобы вакцинироваться от коронавируса.
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