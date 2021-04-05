В МИД РФ заявили, что политика США подрывает надежность доллара

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Снижение предсказуемости политики США оказывает подрывное воздействие на надежность использования доллара. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Спикер отметил, что ведомство фиксирует сокращение использования доллара во взаиморасчетах по торговым операциям. Такое развитие экономической ситуации стало ответом на сложившуюся геополитическую реальность.

Как пояснил Панкин, снижение предсказуемости экономической политики США и постоянное введение санкций подрывают приоритет использования доллара во взаиморасчетах.

"Логично, что в таких условиях страны и компании вынуждены принимать меры, призванные минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций, и проявляют заинтересованность в развитии альтернативных механизмов взаиморасчетов", – заявил замглавы МИД в интервью РИА Новости.

Он добавил, что сложившаяся обстановка вынуждает расширять использование национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами. Это становится важным вопросом внешнеэкономической повестки, заключил Панкин.

Ранее заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев оценил возможность ухода от долларовой зависимости. Эксперт выразил мнение, что на повестке дня в России уже давно стоит вопрос переустройства международного финансового порядка.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, России следует взять курс на укрепление своей самостоятельности. Глава МИД РФ пояснил, что Запад продвигает свою повестку дня, которая нацелена на сдерживание других стран.

В феврале текущего года министерство финансов РФ включило в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) иену и юань. При этом были сокращены доли доллара и евро – с 45 до 35%. Доля фунтов стерлингов сохранилась неизменной на уровне 10%.