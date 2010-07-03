Министерства подготовят предложения по экологическому сбору в туристских районах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минприроды, Минэкономразвития и Минфин России подготовят предложения по введению экологического сбора в приоритетных туристских районах страны, сообщает ТАСС.
Предложения должны быть подготовлены к октябрю 2020 года. После этого предстоит внести изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, говорится в плане реализации Стратегии пространственного развития до 2025 года.
Согласно данной стратегии будут созданы 12 макрорегионов. 30 субъектов РФ получат статус приоритетных геостратегических территорий. 23 регионам присвоят статус приграничных геостратегических территорий.
Стратегия пространственного развития призвана ликвидировать ряд инфраструктурных ограничений и сократить разницу в уровне развития регионов.
Ранее Минфин предложил включить в Налоговый кодекс такие неналоговые платежи, как плата за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с автомобилей массой более 12 тонн, отчисления с операторов связи, утилизационный, экологический и курортный сборы.
Официальный представитель ведомства Андрей Лавров заявил, что неналоговые платежи могут включить в Налоговый кодекс не ранее 1 января 2021 года.
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