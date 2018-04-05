Кабмин выделил РЖД дополнительно почти 26 миллиардов рублей

Фото: портал Москва/Евгения Смолянская
Кабмин увеличил уставный капитал РЖД на 25,9 миллиарда рублей. Распоряжение подписал Дмитрий Медведев, передает "Российская газета".
Выделенные средства пойдут на реализацию инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования. Например, на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Также деньги пойдут на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань и комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги.
О новой высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Москву и Казань, в РЖД заговорили несколько лет назад. Поезда по новой железной дороге смогут двигаться со скоростью 400 километров в час.
На первом этапе протяженность магистрали составит около 770 километров. Благодаря высокой скорости дорога между двумя городами займет около трех с половиной часов. Ожидаемый пассажиропоток составит 10,5 миллиона человек к 2020 году.
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