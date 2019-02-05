Свой театр должен быть в каждом регионе – Матвиенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в каждом российском регионе должен быть свой профессиональный театр. Об этом она заявила, выступая на слушаниях, посвященных деятельности детских театров, передает РИА Новости.

По ее словам, в двух субъектах РФ театра нет вообще, а в пяти – отсутствуют детские театры. При этом она уточнила, что речь идет именно о государственных театрах.

Также Матвиенко предложила создать специальное печатное издание или интернет-ресурс, на котором можно было бы ознакомиться с пьесами для детско-юношеской аудитории.

Спикер СФ напомнила, что в российских регионах работают 649 театров и 183 детских театра. По ее мнению, необходимо увеличить финансирование детских театров, поскольку интернет не заменит живого общения ребенка с артистом.