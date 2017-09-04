Глава СБУ обвинил РФ в организации терактов на территории Украины

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Глава службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил российские спецслужбы к подготовке и организации терактов на территории республики. Об этом он заявил в своем обращении к руководителю ФСБ Александру Бортникову, сообщает РИА Новости.

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти", – говорится в заявлении.

В частности, Грицак обвиняет РФ в причастности к терактам в Одессе, Херсоне и Харькове. Также, по мнению главы СБУ, Россия ищет повод для начала полномасштабной военной операции на территории Украины.

Ранее Грицак уже выступал с подобными заявлениями. Так, в середине августа он обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов в Москве и других российских городах, вину за которые, по его словам, впоследствии возложили бы на трех ветеранов военной операции в Донбассе.

Грицак уже выступал с подобными заявлениями прежде. В частности, он обвинял российские спецслужбы в подготовке терактов в Москве и других российских городах. По словам главы СБУ, вину предполагалось возложить на ветеранов военной операции в Донбассе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил введение системы фиксации биометрических данных на границе. Таким образом, усилится контроль за въездом и выездом иностранцев, в том числе россиян и лиц без гражданства.

Кроме того, Порошенко поручил кабмину внести Россию в список стран "миграционного риска".

Также на официальном сайте президента Украины появилась петиция с призывом прорыть канал между Азовским и Черным морями, отрезав, таким образом, территорию Крымского полуострова от материка.