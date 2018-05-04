Доход генпрокурора Чайки в 2017 году вырос на 2,5 миллиона рублей

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Доход генпрокурора России Юрия Чайки в 2017 году вырос на 2,5 миллиона рублей по сравнению с 2016 годом и составил 11,72 миллиона рублей. Такие данные содержатся в материалах об имущественном положении и доходах руководящего состава Генеральной прокуратуры РФ, опубликованных на официальном сайте надзорного ведомства.

Сообщается, что в собственности генпрокурора остается раритетный автомобиль "Чайка", выпускавшийся в 1959-1979 годах малой серией, квартира общей площадью 203 квадратных метра. Доход его супруги в прошлом году составил более 8,2 миллиона рублей.

Доход первого заместителя Чайки Александра Буксмана в 2017 году составил более 4,9 миллиона рублей. Это всего на 100 тысяч рублей больше, чем годом ранее. В пользовании Буксмана находится автомобиль Volkswagen Passat.

Заработок остальных заместителей Юрия Чайки в 2017 году составил от 3,6 до 7,4 миллиона рублей.

Что касается официального представителя ведомства Александра Куренного, то он заработал в 2017 году чуть больше 2 миллионов рублей. У него в собственности находится квартира и автомобиль Nissan Teana.

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