В кабмине одобрили выделение средств для помощи россиянам, оставшимся за рубежом

09:35
Фото: AP Photo/Firdia Lisnawati
Правительство поддержало выделение МИД из резервного фонда бюджетных средств для помощи гражданам России, оставшимся за рубежом. Деньги направят тем, кто не смог вернуться на родину из-за коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такая мера позволяет министерству иностранных дел выделять из правительственного резервного фонда деньги, которые пойдут на оплату проживания в других странах тех россиян, которые самостоятельно не могут с этим справиться.
Помимо этого, выделенные средства планируется потратить на продление срока действия документов, на основании которых граждане РФ пребывают на территории иностранных государств.
Ранее стало известно, что с 4 апреля Россия приостанавливает международные рейсы по вывозу россиян в страну. Такое решение было принято в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Оперштаб: с 4 апреля приостанавливаются авиарейсы по вывозу россиян
Россия с 27 марта прекратила регулярные и чартерные рейсы в другие страны из-за распространения коронавирусной инфекции. В число разрешенных полетов вошли вывозные рейсы для граждан РФ из-за рубежа, а также спецвылеты с почтовыми, санитарными, гуманитарными и рядом иных грузов.
Впоследствии, 31 марта, правительство ограничило до 500 человек количество россиян, которые могут въехать в страну за сутки. Данное ограничение касалось Москвы, а в регионах установили более низкую планку – 200 человек.
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