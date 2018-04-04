Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по делу Скрипаля

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Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщает РИА Новости.

С таким призывом к председателю СБ ООН обратился постпред России Василий Небензя. Он попросил созвать заседание в четверг, 5 апреля в 15:00.

Ранее стало известно, что специалисты из лаборатории Портон-Даун не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединенному Королевству придется извиняться перед Россией.

Покушение на Скрипалей произошло 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению веществом "Новичок" причастна Россия. Москва это категорически отрицает.