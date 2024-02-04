Путин проведет заседание госсовета по науке и образованию на следующей неделе

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Владимир Путин на следующей неделе поздравит академиков с 300-летием РАН и проведет заседание госсовета по науке и образованию. Вместе с тем у него намечены международные контакты, рассказал журналист Павел Зарубин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

"Также в планах президента – совещание с членами правительства, совещание с постоянными членами Совбеза РФ и международные контакты", – следует из сообщения.

Ранее Путин распорядился включить задачу по созданию и запуску малых космических аппаратов в разрабатываемый нацпроект по космическим сервисам. Выполнить это он поручил при участии учеников общеобразовательных заведений, а также студентов университетов и молодых ученых.

До этого стало известно, что главу РАН Геннадия Красникова включили в состав Совбеза РФ в качестве одного из членов организации. Указ об этом подписал российский лидер.