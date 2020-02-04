Песков опроверг планы перенести визит Путина в КНР из-за коронавируса

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Сроки визита Владимира Путина в Китай, несмотря на распространение коронавируса, остаются неизменными, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин планирует посетить КНР во второй половине года.

"2020 год только начался, поэтому еще рано говорить о каких-то корректировках в планах президента", – приводит слова Пескова "Интерфакс". Он добавил, что визит президента действительно есть в планах.

Песков выразил мнение, что ситуация с коронавирусом в Китае не повлияет на российско-китайские отношения.

"Безусловно, нельзя исключать какой-то волатильности, если она будет", – заявил он.

Ранее представители министерства иностранных дел Китая сообщили о визите российского президента. При этом некоторые СМИ предположили, что в связи с эпидемией коронавируса визит Путина перенесут.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент 20,4 тысячи.

Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний. Также власти РФ приняли решение закрыть все полеты авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло только рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Часть рейсов переведут на чартерный режим работы, то есть пассажирам будет необходимо сверяться с авиаперевозчиком по поводу даты вылета.

Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

РЖД также приостановила пассажирское сообщение с КНР с 3 февраля. В этой связи поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.

Роспотребнадзор рекомендовал ассоциациям предпринимателей продлить отпуска тем работникам из Китая, которые уехали на отдых домой. Каникулы, предусмотренные законодательством, предложили продлить "до особого распоряжения".