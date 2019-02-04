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09:11

В Госдуме предложили бесплатно раздавать еду накануне истечения ее срока годности

власть

09:11

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Фото: depositphotos/06photo

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил с предложением бесплатно раздавать еду из магазинов накануне истечения ее срока годности.

"Формально торговые сети должны от этой продукции избавляться, утилизировать ее. Это же деньги. А так они уже выигрывают от того, что ее раздают. Кроме того, для них это серьезная социальная реклама", – сказал он. передает Агентство "Москва".

По словам Вострецова, в случае постоянного проведения таких акций можно рассмотреть вопрос о поощрении торговых сетей со стороны государства. Он отметил, что торговые компании надо поддерживать и предоставлять им налоговые льготы.

Он также отметил, что необходимо ужесточить ответственность за мошеннические действия с ценниками на продуктах. При этом уровень этой ответственности должны установить специалисты в зависимости от степени угрозы жизни.

Ранее сообщалось, что свежесть продуктов в магазинах планируют контролировать с помощью меток-хамелеонов. По словам специалистов, они помогут покупателям узнать реальный оставшийся срок хранения товаров, а магазинам – снизить количество просрочки на полках.

Такие метки сейчас используются при перевозке лекарств. Они меняют цвет с разной скоростью в зависимости от температуры вокруг. Таким образом выявляется, был ли соблюден температурный режим при хранении товара. В 2018 году технологию начали тестировать в 200 магазинах Москвы и Подмосковья.

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