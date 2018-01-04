Глава Роскомназдора озвучил ответ на предложение Pornhub о премиум-аккаунте

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал об ответе ведомства на предложение заблокированного портала Pornhub предоставить ему премиум-аккаунт.



"Мы не взяли его, мы сообщили, что мы на размены с сайтами, которые распространяют запрещённую информацию в нашей стране, не идем", – цитирует чиновника RT.

Проносайте Pornhub был заблокирован 14 сентября 2016 года. Такое решение в отношении портала принял Роскомнадзор. После этого на официальном аккаунте ресурса в Twitter появилось предложение предоставить ведомству премиум-аккаунт в обмен на снятие блокировки.

В апреле 2017 года портал снова стал доступен пользователям. На стартовой странице сайта появилось предупреждение о том, что контент предназначен только для совершеннолетних. Пользователи должны указывать свой возраст перед входом на портал.