Глава Роскомназдора озвучил ответ на предложение Pornhub о премиум-аккаунте

4 января, 17:00
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал об ответе ведомства на предложение заблокированного портала Pornhub предоставить ему премиум-аккаунт.
"Мы не взяли его, мы сообщили, что мы на размены с сайтами, которые распространяют запрещённую информацию в нашей стране, не идем", – цитирует чиновника RT.
Проносайте Pornhub был заблокирован 14 сентября 2016 года. Такое решение в отношении портала принял Роскомнадзор. После этого на официальном аккаунте ресурса в Twitter появилось предложение предоставить ведомству премиум-аккаунт в обмен на снятие блокировки.
В апреле 2017 года портал снова стал доступен пользователям. На стартовой странице сайта появилось предупреждение о том, что контент предназначен только для совершеннолетних. Пользователи должны указывать свой возраст перед входом на портал.
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