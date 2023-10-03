03 октября, 15:17Политика
Путин выступит на Валдайском форуме 5 октября
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в четверг, 5 октября, выступит на пленарной сессии заседания клуба "Валдай". Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Послезавтра", – отвалил он на вопрос о дате выступления главы государства на форуме.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" был основан в 2004 году. Свое название он получил от места проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Год назад на встрече международного дискуссионного клуба Путин сравнил отмену русской культуры на Западе с действиями нацистов.
Президент отмечал, что западные государства отстаивают политику универсальной культуры. По словам Путина, отмена русской культуры сказывается на ограничениях развития свободной мысли в политике, экономике и других сферах.
Читайте также