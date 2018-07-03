МГИК принял заявления от двух кандидатов о снятии с выборов мэра Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В Московскую избирательную комиссию поступили заявления Александра Милованкина и Станислава Полищука о снятии их кандидатур на выборах мэра столицы.
"Предлагается принять к сведению заявления о снятии кандидатур", – цитирует выступление на заседании МГИК члена Мосгоризбиркома Римы Кузнецовой Агентство "Москва".
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Ранее сообщалось, что три кандидата сдали необходимые подписи для регистрации кандидатами на выборах мэра: Илья Свиридов, Михаил Дегтярев и Вадим Кумин. Сергей Собянин также уже подал в комиссию все необходимые документы, вместе с подписями избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку.
Всего о намерении участвовать заявили 32 кандидата. В их числе бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий и другие.
Кандидаты должны представить до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен собрать подписи 36 тысяч избирателей.
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