В ГД заявили о необходимости сохранить до конца года требования к работе общепита

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России необходимо сохранить до конца года требования к работе общепита из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

"Я убежден, что в Роспотребнадзоре по каждому из видов деятельности, особенно если это касается пищевой промышленности, общепита, отрабатываются какие-то варианты, возможности, чтобы, с одной стороны, бизнес не держать на голодном пайке, но и чтобы риски людей были сведены до минимума", – приводит его слова Агентство "Москва".

Говорин подчеркнул, что если будет вторая волна COVID-19, то необходимо и дальше соблюдать рекомендации.

Он выразил мнение, что такие правила не ущемляют предпринимателей.

"Это делается исключительно с позиции безопасности граждан", – добавил заместитель председателя комитета.

Специалисты Роспотребнадзора разработали меры санитарной безопасности для столичных ресторанов. Так, расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра. На входе будут оборудованы санитайзеры. Каждые 2-4 часа в ресторанах должна проводиться дезинфекция поверхностей. Все сотрудники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, на месте работы должен быть обеспечен режим температурного контроля.

Ранее глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк сообщил, что открытие предприятий общественного питания может стать следующим шагом в смягчении мер, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции.