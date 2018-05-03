В Госдуме прокомментировали запрет на въезд польскому журналисту Мацейчуку

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Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко прокомментировал ситуацию с запретом на въезд на территорию РФ польскому журналисту Томашу Мацейчуку.

"Цензура и запрет свободы слова не имеют никакого отношения ко всему этому… В принципе, абсолютно правильное решение, и, на мой взгляд, Мацейчук не единственный персонаж, с которым надо поступать таким образом в соответствии с поведением", – цитирует депутата RT.

Ранее Мацейчук заявил, что ему закрыли въезд в Россию на 30 лет – до 2048 года.

В феврале польского журналиста задержали в Московской области. В его квартире прошел обыск. Тогда Мацейчук рассказал, что его подозревают в "действиях, разжигающих ненависть и вражду".