Путин призвал к беспощадной борьбе с пьянством за рулем

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Владимир Путин призвал российских правоохранителей сосредоточиться на беспощадной борьбе с пьянством за рулем.

"Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима", – сказал президент России на расширенном заседании коллегии МВД.

В ноябре 2020 года начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников сообщил, что автоинспекторы в скором времени получат новые приборы, которые позволяют быстро определить алкогольное или наркотическое опьянение водителей. Черников подчеркнул, что новый прибор – это не алкотестер, а индикатор. Уточняется, что одно из устройств определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд.