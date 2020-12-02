Путин осмотрел нефтехимический комплекс "Запсибнефтехим" в Тобольске

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин осмотрел в Тобольске нефтехимический комплекс "Запсибнефтехим", сообщает ТАСС.
В центральной операторной комбината президенту раскрыли детали работы предприятия. Замгендиректора по производству Дмитрий Соколов рассказал главе государства об автоматизированной системе контроля за производством.
По его словам, операторная, где развернута эта система, оснащена сложной техникой. Он также сообщил Путину, что на заводе работают жители Тюменской области и других регионов, причем из них 12% – это молодые специалисты.
Как подчеркнул Соколов, предприятие почти вышло на проектную мощность: по данным на ноябрь здесь выпустили уже около 1,5 миллиона тонн продукции. Путину показали производимые гранулы полиэтилена и полипропилена, из которых производят трубы, пленку и другие изделия из пластика.
Председатель правления холдинга "Сибур" Дмитрий Конов, в свою очередь, рассказал российскому лидеру об используемой на комбинате функции "мобильный обход". Она помогает отслеживать ситуацию на производственных площадках комбината и оперативно передавать информацию о неполадках за счет мобильного терминала.
Ранее Владимир Путин совершил рабочую поезду в Саров Нижегородской области. Сообщалось, что в там он возложил цветы к памятнику одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.
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