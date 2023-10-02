Песков исключил повторение в России событий 1993 года

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Уровень консолидации народа вокруг Владимира Путина делает невозможным повторение событий октября 1993 года, РФ вынесла уроки из тех времен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал 30-летнюю годовщину штурма Белого дома. Вместе с этим Песков заявил об отсутствии у Путина планов выступить с обращением по случаю этой даты.

"Это неотъемлемая часть нашей новейшей истории, мы вместе прошли через темные времена, вынесли необходимые уроки. Анализ уроков тех дней начался не сегодня, а фактически сразу после завершения. Конечно, все мы сделали выводы из той ситуации", – заявил представитель Кремля.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что уровень доверия граждан к Путину снизился на 0,3 процентного пункта и составил 78,6%. Опрос был проведен с 19 по 25 июня среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Песков объяснил высокий уровень доверия россиян к Путину