Медведев оценил ситуацию с недобросовестными подрядчиками

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Дмитрий Медведев пожаловался на ситуация с недобросовестными подрядчиками, подчеркнув, что она его "достала", передает ТАСС.

"Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах – вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала", – заявил премьер на совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Он напомнил, что уже давал поручение по поводу усиления ответственности в отношении этих людей. Причем, по его словам,имеется в виду не только административная ответственность, но и введение специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогов конкурсов.

Медведев заметил, что случаи, когда деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результаты, должны быть наказуемы.

19 июля в министерстве промышленности и торговли РФ сообщили, что российской оборонной отрасли хотят запретить госзакупки иностранной продукции в целях защиты безопасности страны.