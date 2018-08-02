Минфин подготовил законопроект о легализации продажи алкоголя в Сети

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Минфин подготовил законопроект о легализации продажи алкогольных напитков в интернете с 2019 года, сообщают "Известия". Документ внес на одобрение в правительство глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.

В Минфине предложили со следующего года разрешить продавать в Сети пиво, сидр, медовуху, тихие и игристые вина российского производства. Согласно законопроекту, торговать спиртным позволят только в зоне egais.ru. Кроме того, в лицензии компании нужно будет указывать доменное имя магазина в интернете.

Как пояснил Силуанов, законопроект уже согласовали Минпромторг, Минкомсвязи, Минсельхоз и ФНС. С Минздравом и Роспотребнадзором, которые заявили, что проект противоречит госполитике по снижению злоупотребления алкоголем, министерство финансов подписало протоколы разногласий.