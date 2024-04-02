Путин пообещал распространить присвоение статуса инвалида боевых действий на членов ЧВК

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Владимир Путин пообещал распространить процедуру присвоения статуса инвалида боевых действий, которая сейчас прорабатывается в кабмине РФ, на сотрудников частных военных компаний (ЧВК). Об этом он сказал в ходе встречи с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.

Руководитель фонда указала, что защитники Донбасса и экс-сотрудники ЧВК для этого проходят только медико-социальную экспертизу и получают статус инвалида по общему заболеванию. А это, по ее словам, сказывается на объеме и уровне социальных выплат.

Цивилева попросила главу государства включить членов ЧВК в категорию граждан, которые могут получить статус инвалида боевых действий. В ответ на это Путин сказал, что он обязательно это сделает.

Ранее глава фонда доложила лидеру РФ, что 12 тысяч добровольцев уже получили удостоверения ветеранов боевых действий, также удостоверения членов семей погибших участников боевых действий вручили шести тысячам жителей ЛНР и ДНР.