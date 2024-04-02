Путин заявил, что оценка Кустурицы событий вокруг Украины совпадает с его мнением

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Владимир Путин заявил, что оценка сербского режиссера Эмира Кустурицы по поводу событий вокруг Украины совпадает с его мнением. Президент указал, что ситуации в Сербии и на украинской территории являются схожими.

Путин отметил, что трагические события на Украине и события в Югославии в период Второй мировой войны действительно имеют сходство.

"То, что происходило в Сербии, и то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, – возвеличивание, поднятие на пьедестал фашиствующих элементов прошлого, предание им новой жизни в сегодняшнем дне – это все очень похожие явления", – заявил президент.

Глава государства в ходе встречи с режиссером отметил, что человеконенавистническая идеология нацизма оказалась живучей. Сейчас ее используют в геополитических интересах, подчеркнул Путин.

По его словам, западные страны возлагают на Москву вину за кончину колониализма в мире, однако данный процесс был необратим. Исторические фобии на Западе все еще существуют, при этом именно РФ обвиняют в том, что кто-то лишился колониального присутствия, указал Путин.

Ранее президент РФ назвал "тяжелой гражданской войной" события, которые предшествовали бомбежке Югославии силами НАТО в 1999 году. Внутренний конфликт, который привел к тогдашней трагедии, подогревался и изнутри, и извне, отметил Путин.