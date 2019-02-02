Глава Мосгордумы поздравил ветеранов с годовщиной Сталинградской битвы

Фото: ТАСС/Георгий Зельма

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 76-й годовщиной разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Он выразил благодарность каждому, кто отстоял Сталинград.

"76 лет назад советские войска разгромили фашистов в Сталинградской битве. 200 героических дней обороны города вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. Немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Спасибо каждому, кто отстоял Сталинград в те дни!", – пишет глава Мосгордумы.

В Москве 2 февраля проходят памятные мероприятия в честь годовщины Сталинградской битвы.

Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Оно стало переломным моментом и положило начало коренному перелому в ходе войны. Битва началась 17 июля 1942 года и продлилась до 2 февраля 1943 года.

