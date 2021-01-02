Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося актера Коренева

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования семье народного артиста РФ Владимира Коренева, который скончался в субботу, 2 января. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева. Народный артист России Владимир Коренев был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства", – говорится в тексте.

Президент подчеркнул, что работы Коренева в кино и театре навсегда останутся в истории российской культуры и сердцах зрителей.

Народный артист России Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался на 81-м году жизни от коронавируса.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года. Актер сыграл главную роль в фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия" (1962), когда учился на последнем курсе ГИТИСа. Картина принесла ему всесоюзную известность. После выхода картины, которая стала лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев стал известен на всю страну.

Всего Коренев исполнил около тридцати ролей в кино.