Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося актера Коренева

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выразил соболезнования семье народного артиста РФ Владимира Коренева, который скончался в субботу, 2 января. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева. Народный артист России Владимир Коренев был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства", – говорится в тексте.
Президент подчеркнул, что работы Коренева в кино и театре навсегда останутся в истории российской культуры и сердцах зрителей.
Народный артист России Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался на 81-м году жизни от коронавируса.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года. Актер сыграл главную роль в фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия" (1962), когда учился на последнем курсе ГИТИСа. Картина принесла ему всесоюзную известность. После выхода картины, которая стала лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев стал известен на всю страну.
Всего Коренев исполнил около тридцати ролей в кино.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: