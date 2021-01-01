Фото: Москва 24

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. В своем ежегодном поздравлении президент РФ подчеркнул, что 2020 год вместил в себя груз нескольких лет и был трудным.

"Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет", – сказал Путин.

По словам главы государства, уходящий год был трудным для каждого жителя России. "С тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то – с горькими утратами близких, любимых людей", – подчеркнул президент.

Владимир Путин в своем обращении добавил, что 2020 год был связан также с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества. По словам президента, россияне поняли важность надежных, искренних, настоящих отношений между людьми.

"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности – мужество, отзывчивость и милосердие – в наших сердцах, в нашем характере и поступках", – обратил внимание президент России.

Владимир Путин в своей речи не обошел вниманием ветеранов. "Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг – с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы", – отметил глава государства.

30 декабря Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.