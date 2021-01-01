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Фото: Москва 24
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. В своем ежегодном поздравлении президент РФ подчеркнул, что 2020 год вместил в себя груз нескольких лет и был трудным.
"Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет", – сказал Путин.
По словам главы государства, уходящий год был трудным для каждого жителя России. "С тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то – с горькими утратами близких, любимых людей", – подчеркнул президент.
Владимир Путин в своем обращении добавил, что 2020 год был связан также с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества. По словам президента, россияне поняли важность надежных, искренних, настоящих отношений между людьми.
"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности – мужество, отзывчивость и милосердие – в наших сердцах, в нашем характере и поступках", – обратил внимание президент России.
Владимир Путин в своей речи не обошел вниманием ветеранов. "Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг – с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы", – отметил глава государства.
30 декабря Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
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