Песков заявил, что позиции РФ на рынке урана трудно переоценить

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Позиции России на рынке урана сложно переоценить, несмотря на конкуренцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав желание французского лидера Эммануэля Макрона добиться роста экспорта урана из Казахстана в Евросоюз.

Кроме того, он отметил, что Казахстан является независимым государством, которое может развивать отношения с другими странами по своему желанию. При этом Песков добавил, что отношения РФ и Казахстана исторически обусловлены и направлены на укрепление стратегического партнерства.

"Это союзники России. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. Мы развиваем с Казахстаном наши отношения, коими мы весьма дорожим", – заключил пресс-секретарь президента РФ, выделив полную взаимность Астаны по отношению к РФ.

Ранее Макрон прибыл в Астану с официальным визитом. В аэропорту его встретил премьер-министр республики Алихан Смаилов. Предполагается, что лидеры стран проведут переговоры на тему укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

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