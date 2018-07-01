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01 июля 2018, 21:17

Политика

Президент Хорватии прилетела в Нижний Новгород на матч ЧМ-2018 с Данией

Фото: ТАСС/Artur Widak/Zuma

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Нижний Новгород на матч 1/8 финала ЧМ-2018 своей национальной сборной с командой Дании.

"Здорово, что мне удалось оказаться сегодня в Нижнем Новгороде. Конечно, я буду наблюдать за сегодняшней игрой Хорватия – Дания и буду поддерживать хорватскую команду", – цитирует Грабар-Китарович ТАСС.

Глава Хорватии поблагодарила местные власти за оказанное гостеприимство. "Это был удивительный день, я почувствовала себя здесь, как дома", – добавила она.

Грабар-Китарович сделала прогноз на матч, отметив, что сборная Хорватии выиграет со счетом 3:0.

Победитель пары Хорватия – Дания будет соперником сборной России, ранее переигравшей команду Испании в серии послематчевых пенальти.

властьполитика

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