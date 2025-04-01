Лавров сообщил о просьбе Путина рассказать о встрече с США по черноморской инициативе

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин в рамках совещания с постоянными членами Совбеза попросил рассказать о встрече с Вашингтоном по черноморской инициативе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Тогда, в ходе переговоров в Эр-Рияде, мы высоко оценили, президент придержал такую оценку, что готовность США способствовать ликвидации препон, которые были созданы незаконными односторонними санкциями на пути экспорта российской зерновой продукции и российских удобрений, тем самым создавая напряжение на мировых рынках, прежде всего, создавая сложности для развивающихся стран", – цитирует его ТАСС.

Как отметил министр, РФ не нужны пустые обещания по черноморской инициативе, страна ждет конкретных действий в отношении портов, фрахта и страхования. По словам Лаврова, Москва уже озвучила предложения по практической реализации договоренностей. Это необходимо, чтобы избежать повторения судьбы черноморской сделки, которая была одобрена в июле 2022 года, пояснил он.

Глава ведомства уточнил, что в одну часть пакета входит содействие экспорту украинского зерна, в другую – экспорт российских удобрений.

"Украинская часть работала все это время, мы свои обязательства соблюдали. В отношении российских интересов, которые были закреплены в качестве обязательств наших партнеров в рамках той инициативы, ничего сделано не было", – сказал он.

Лавров добавил, что в настоящее время США изучают предложения.

В ходе встречи 24 марта Россия и США обсудили обеспечение в Черном море безопасности судоходства. Вашингтон также принял решение способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

При этом в МИД Украины указали, что соглашение о временном перемирии в Черном море касается лишь гражданского судоходства и не распространяется на российские военные корабли. Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что договоренности о режиме прекращения огня в Черном море практически готовы.

