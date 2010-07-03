Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Руководитель МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал прошение об отставке, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Отмечается, что министр составил рапорт на фоне недавних событий в Магасе. По данным местных СМИ, временным главой ведомства может стать начальник следственного управления Юрий Муравьев, который был заместителем Кавы.

26 марта в Магасе прошел митинг против утверждения закона о референдуме. Участники разошлись лишь утром следующего дня, хотя акция должна была завершиться в 18:00. На улицах произошли столкновения между митингующими и полицейскими.