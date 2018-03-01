Пушков прокомментировал презентацию вооружения во время послания президента

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Презентацию новейшего вооружения во время ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию прокомментировал председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

"Думаю, месседж вполне понятный: даже не думайте применять какое-либо оружие против России и не питайте никаких иллюзий по поводу возможностей России в военной сфере", – сказал он, передает RT.

Сенатор отметил, в Соединенных Штатах существует мнение, что Россия – "слабая региональная держава". Однако демонстрация оружия показала абсурдность этих заявлений. В военном плане РФ является сильной страной, подчеркнул Пушков.

Владимир Путин во время послания не просто показал военные возможности России, но и призвал к диалогу, предложил обсудить за столом переговоров сложившуюся ситуацию, подытожил сенатор.

Президент РФ выступил с ежегодным посланием 1 марта. Он заявил, что ответ на любое применение ядерного оружия против России или ее союзников будет мгновенным. Глава государства также рассказал об успешных испытаниях ракеты с ядерной энергоустановкой в 2017 году.

Подробнее о том, какие еще темы затронул Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, читайте в нашем материале.