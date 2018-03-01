Белоруссия предпримет ответные меры на ограничения РФ

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Белоруссия предпримет ответные меры на вводимые Россией ограничения на поставки белорусского продовольствия. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

"Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем", – сказал Лукашенко на встрече с вице-премьером правительства Михаилом Русым, передает ТАСС.

Михаил Русый возглавлял выезжавшую в Москву правительственную делегацию Белоруссии для урегулирования ситуации, ходом переговоров с российской стороной по поставкам белорусского продовольствия.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор перенес дату введения ограничений на поставку молочной продукции из Белоруссии с 26 февраля на 6 марта.

Ограничения вводятся на пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки. Также запрет распространяется на молочные наливную, концентрированную и сухую сыворотки и концентрат сывороточного и молочного белка.

С 14 февраля Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия.

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