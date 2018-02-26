Запрет на поставку белорусской молочной продукции отсрочили

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Россельхознадзор перенес дату введения ограничений на поставку молочной продукции из Белоруссии с 26 февраля на 6 марта, сообщает "Газета.ру".

Партии попавших под запрет товаров, поступивших на временные контрольные ветпункты на границе двух стран, после 18:00 6 марта будут возвращены в Белоруссию.

Ограничения вводятся на пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки. Также запрет распространяется на молочные наливную, концентрированную и сухую сыворотки и концентрат сывороточного и молочного белка.

С 14 февраля Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия.

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