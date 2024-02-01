Путин 1 февраля выступит на съезде "Движения первых" на ВДНХ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 1 февраля прибудет на II съезд Российского движения детей и молодежи "Движение первых", рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мероприятие проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Съезд закрывается, (Путин. – Прим. ред.) обратится к нашей молодежи и детям", – сказал Песков.

Накануне в ходе съезда было принято решение поднять возрастной порог для участников движения. Теперь присоединиться к "Движению первых" смогут студенты колледжей, техникумов и университетов в возрасте до 25 лет.

По словам председателя счетной комиссии съезда Надежды Кураниной, было предложено ввести изменения в устав редакции. Кроме того, участники решили передать полномочия по определению символики правлению движения и разрешить дистанционно голосовать при принятии мер, которые имеют отношение к движению.

II съезд проходит на ВДНХ с 30 января по 1 февраля. В нем участвуют 1 100 делегатов из всех российских регионов. В общей сложности к мероприятию присоединились 3 000 человек.