В Москве пройдет встреча ветеранов войн и боевых действий

19 декабря в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил пройдет традиционная встреча ветеранского актива по итогам года.

Участники мероприятия обсудят подготовку к 70-летию Великой Победы, ознакомятся с системой по обслуживанию ветеранов войн и боевых действий, новыми формами работы с московскими ветеранами.

На встречу также приглашены герои Советского Союза и России, герои Социалистического труда, фронтовики Великой Отечественной войны, участники боевых действий в послевоенный период, рассказали в пресс-службе Дома ветеранов.

В программе вечера будет показ тематических фильмов, концерт Государственного академического русского оркестра "Боян", вручение памятных подарков и экспресс-информации о работе Дома ветеранов за 2013 год.