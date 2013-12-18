Форма поиска по сайту

Новости

18 декабря 2013, 20:58

Общество

В Москве пройдет встреча ветеранов войн и боевых действий

19 декабря в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил пройдет традиционная встреча ветеранского актива по итогам года.

Участники мероприятия обсудят подготовку к 70-летию Великой Победы, ознакомятся с системой по обслуживанию ветеранов войн и боевых действий, новыми формами работы с московскими ветеранами.

На встречу также приглашены герои Советского Союза и России, герои Социалистического труда, фронтовики Великой Отечественной войны, участники боевых действий в послевоенный период, рассказали в пресс-службе Дома ветеранов.

В программе вечера будет показ тематических фильмов, концерт Государственного академического русского оркестра "Боян", вручение памятных подарков и экспресс-информации о работе Дома ветеранов за 2013 год.

ветераны встречи дома ветеранов

