Минпромторг проведет свое расследование падения Ка-52

Министерство промышленности и торговли проведет расследование причин падения вертолета Ка-52.

Как сообщает пресс-служба ведомства, создана комиссия, в состав которой вошли специалисты по вертолетостроению, представители разработчика (фирма "Камов"), ведущих авиационных научных институтов, Минобороны и другие компетентные лица.

"Карта испытательного полета вертолета не предусматривала пролета в опасной близости от жилых построек и имела все необходимые согласования", - уточняется в релизе.

Стоит отметить, что Ка-52 находился на балансе не силовиков, а завода, поэтому в причинах его падения заинтересовано курирующее заводы министерство.

Напомним, днем 29 октября на юго-востоке Москвы потерпел крушение военный вертолет Ка-52. ЧП произошло в районе дома 56 по улице Привольная.

Как сообщают очевидцы, вертолет в течение нескольких минут кружился вокруг своей оси, после чего упал в лесном массиве около авиазавода. По факту крушения возбуждено уголовное дело.