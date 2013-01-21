Москвичи завоевали два золота на этапе Кубка мира по велоспорту

Столичные спортсмены успешно выступили на этапе Кубка мира по велоспорту, который завершился в мексиканском городе Агуаскальентес. Москвичам удалось завоевать две золотых и одну бронзовую награду.

В мужской командной гонке преследования не было равных сборной России, за которую выступали Евгений Ковалев, Иван Савицкий, Александр Серов (все из Москвы) и Николай Журкин. В финальном заезде россияне одержали победу над швейцарцами, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта Москвы.

В индивидуальном спринте на высшую ступень пьедестала поднялся москвич Денис Дмитриев.

В женском командном спринте бронзу завоевали москвички Дарья Шмелева и Анастасия Войнова. В споре за третье место они сумели одержали победу над представительницами Санкт-Петербурга Еленой Брежневой и Екатериной Гниденко.

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