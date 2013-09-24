Начальник ОМВД "Свиблово" уволен из-за грубости в отношении коллег

Начальник ОМВД по району Свиблово Москвы уволен из-за грубости в отношении своих подчиненных.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, офицер был уволен с формулировкой "За некорректное поведение в отношении своих подчиненных". Также в полиции отметили, что за неоднократное нарушение дисциплины был освобожден от должности участковый.

Ранее на одном из форумов, посвященных работе сотрудников полиции, появилось сообщение об издевательствах начальника над своими подчиненными.