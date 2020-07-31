Умер режиссер фильма "Полуночный экспресс" Алан Паркер

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Британский режиссер Алан Паркер, также известный как сценарист и актер, скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали представители артиста, он умер в результате продолжительной болезни.

Алан Паркер наиболее известен как автор фильмов "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".

Посленяя картина получила две премии – за лучший адаптированный сценарий и лучший оригинальный саундтрек. Кроме того, "Полуночный экспресс" отметили тремя премиями Британской академии кино и телевизионных искусств.

Еще одна известная работа Паркера – фильм "Эвита" с певицей Мадонной и испанским актером Антонио Бандерасом. Эта картина была номинирована на пять премий "Оскар" и на "Золотой глобус" в пяти номинациях.