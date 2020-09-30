Умер автор книг о Фунтике Валерий Шульжик

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Умер автор сценария мультфильмов о поросенке Фунтике Валерий Шульжик. Ему был 81 год. Об этом сообщил писатель Валентин Постников на своей странице в Facebook.
"Умер Валерий Шульжик. Автор Фунтика. Прощай, Фунтик, прощай, дядя Шуля. Спасибо, что ты был в моей жизни. Прощай, мой любимый дорогой человек", – написал Постников.
Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске. После работы матросом и театральным электриком он выступал в Краевом театре юного зрителя имени Ленинского комсомола.
На счету Шульжика более 20 написанных книг, 30 пьес и сотни детских стихотворений. Многим он запомнился как сценарист популярного мультфильма "Приключения поросенка Фунтика".
Он также издал сборники "Жил да был бегемот" и "Веселые и грустные сказки, адресованные взрослым и детям для чтения и представления в лицах".
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