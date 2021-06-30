Умер экс-министр обороны США Дональд Рамсфелд

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Скончался экс-министр обороны США Дональд Рамсфелд. Об этом сообщила семья покойного в Twitter-аккаунте.
Известно, что политик скончался в возрасте 88 лет.
"С большой грустью сообщаем новость о смерти Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда", – утверждается в сообщении.
Уточняется, что Рамсфелд умер в окружении родных в штате Нью Мексико. Причины смерти политика не разглашаются.
Дональд Рамсфелд родился в Чикаго в 1932 году. За время своей карьеры он два раза возглавлял Пентагон – с 1975 по 1977 год в администрации Джеральда Форда и с 2001 по 2006 при Джордже Буше.
Рамсфелд не дожил до 89-летия несколько дней.